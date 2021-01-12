Концентраторы «Promedica OX-10» входят в перечень Минздрава как оборудование, необходимое для эффективной помощи тяжелым пациентам.

Крупнейшая торговая компания страны "АТБ" (в 24 областях теперь функционируют 1202 магазина этой сети) внесла свой вклад в борьбу с пандемией – предоставила украинским клиникам современные кислородные концентраторы. Корпорация "АТБ" вместе с Благотворительным фондом "АТБ" закупили и передали областным, городским и районным больницам 100 таких аппаратов. Общая стоимость оборудования превысила 3,5 млн грн.

Новейшие кислородные концентраторы «Promedica OX-10» получили клиники Киева, Одессы, Днепра, Запорожья, Сум, Херсона, Винницы, Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода, Львова, Полтавы, Луцка, Николаева, Чернигова, Житомира и многих других городов.

Количество подтвержденных случаев заражения в нашей стране за время пандемии перевалило за миллион. Инфекцию уже побороли почти 800 тыс. граждан, но опасность еще не миновала – ежедневно фиксируют около 5-8 тысяч новых случаев заражения.

В Минздраве ожидают, что после новогодних и рождественских праздников эти показатели будут стремительно увеличиваться. В такой непростой ситуации достаточно своевременной стала помощь социально ориентированного бизнеса.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции для корпорации «АТБ» как социально ответственного бизнеса одной из приоритетных задач стала реализация благотворительных программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку наиболее незащищенных слоев населения, а также помощь отечественной медицине. Сегодня современное медицинское оборудование, необходимое для тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19, уже передали областным, городским и районным медицинским учреждениям страны», – сообщил Борис Марков, председатель Совета директоров и генеральный директор корпорации "АТБ".

Концентраторы «Promedica OX-10» входят в перечень Минздрава как оборудование, необходимое для эффективной помощи пациентам с наиболее тяжелым течением болезни. Оно помогает медикам спасать человеческие жизни.

Жители 308 населенных пунктов страны уже оценили гарантированное качество и неизменно доступные цены в супермаркетах «АТБ». Более 4 млн украинцев по всей стране являются постоянными клиентами магазинов лидера отечественной отрасли ритейла. Во время пандемии создали первый в стране продуктовый интернет-магазин «АТБ» полного цикла https://zakaz.atbmarket.com/.

Для помощи украинским гражданам во время карантина также запустили проект адресной доставки продуктов и сервис предварительного заказа. Благодаря гибкому графику работы, разнообразному ассортименту продуктов (более 3,5 тыс. наименований) и возможности экономить многие украинцы в достойных условиях смогли отбыть весенний строгий карантин. Также бесперебойно поставляют продукты и во время нынешнего локдауна.

«АТБ» системно помогает детским областным больницам страны, собирая средства и закупая современное оборудование. Среди наиболее масштабных программ Благотворительного фонда "АТБ "можно назвать" Дерево жизни»и "благодетель".

Кроме того, в прошлом году корпорация "АТБ" приобрела и передала областным больницам страны 12 французских диагностических систем CFX96. Бюджет благотворительного проекта тогда составлял примерно десять миллионов гривень.

Также был реализован масштабный благотворительный проект «АТБ» «Меня это касается. А тебя?» сбор средств для нужд онкобольных детей.

Как социально ориентированный бизнес компания "АТБ" оказывает поддержку и помощь всем, кто в этом нуждается.

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Автор: Дмитрий Захаров