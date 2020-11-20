Ранее Степанов заявлял, что уже через год Украина сможет получить свою вакцину от COVID-19.

Информация о доклинических испытаниях украинской вакцины в экспертный центр Министерства здравоохранения не поступала.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос Апострофа.

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"Сейчас, по информации Государственного предприятия "Государственный экспертный центр Минздрава", что является уполномоченной Минздравом специализированной экспертной организацией в сфере доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств и относится к сфере управления Минздрава, информация о проведении доклинических и клинических исследований "украинского кандидата на вакцину" в центр не поступала", – говорится в тексте документа.

26 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что уже через год Украина сможет получить свою вакцину от COVID-19 при условии успешных испытаний анонсированной Зеленским разработки.

По словам Степанова, разработка украинского кандидата на вакцину длится уже полгода. Более того, министр убеждал, что, по результатам лабораторных исследований, разработка выявила устойчивый результат выработки организмами животных антител.

Исследования проводили в турецких и американских лабораториях.

"Нам надо пройти еще очень большой путь, чтобы этот кандидат на вакцину стал вакциной. Для этого надо пройти еще три фазы клинических исследований. Сейчас в Украине подбирается соответствующее производство, где это может быть сделано", - пояснил глава Минздрава.

Еще ранее Степанов заявил, что Украина полностью профинансирует вакцину от COVID-19. Для этого необходимо 100-150 миллионов гривень.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднюю в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавирус нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Яна Ставская