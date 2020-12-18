Министр отметил, что «идет процесс», но он не может завершиться за один месяц.

Производство украинской вакцины от COVID-19 находится в начале прохождения клинических испытаний.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопросы народных депутатов.

"То, что касается кандидата на вакцину, потому что это еще не вакцина... то мы прошли доклиническое испытание и сейчас идет процесс по началу клинических испытаний», - отметил Степанов.

Он сообщил, что выбрана соответствующая производственная база, где должна производиться вакцина для начала проведения клинических испытаний.

«Это одно из украинских фармпредприятий, потому что для начала надо изготовить не менее 100 тысяч доз вакцины. Поэтому там идет процесс, но этот процесс невозможно завершить за один месяц», - отметил Степанов.

Он добавил, что Украина возобновляет производство вакцин, которое было потеряно за последние 29 лет.

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Автор: Надя Пришляк