Граждане больше всего жалуются в контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 на работу семейных врачей и медицинские услуги в больницах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.
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«Примерно 36% - жалобы на работу семейных врачей, 26% - жалобы на услуги в больницах, 10% - жалобы на работу лабораторий, 8% - жалобы на работу поликлиник и амбулаторий. А жалобы на невозможность сдать ПЦР-тест составляют лишь 1,59%», - заявил Кучер.
Он напомнил, что контакт-центр Минздрава работает около 4 недель.
«На сегодня к нему поступило свыше 49 тыс. обращений от наших граждан. Все они дозвонились, а там, где был прерван звонок, мы перезвонили и выяснили, в чем проблема», - отметил заместитель министра.
Кучер напомнил, что контакт центр работает круглосуточно по телефонному номеру: 0800602019. Его работу обеспечивают около 150 операторов.
«В случае потребности некоторого времени на изучение проблемы, когда операторам нужно узнать определенную информацию в регионах, то в каждом регионе назначены ответственные лица, у которых есть четкий алгоритм и тайминг, по которому они должны ответить. Они предоставляют информацию в контакт-центр, и далее оператор связывается и сообщает этот ответ гражданину», - сказал Кучер.
По его словам, если вопрос более-менее стандартный, его сразу добавляют в «базу знаний» центра, чтобы уменьшить нагрузку на регионы.
Лидерами среди регионов, где минимальная задержка ответа, который предоставляет контакт-центр, являются Волынская, Винницкая, Ривненская, Полтавская, Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Одесская, Николаевская, Львовская, Житомирская и Херсонская области.
«К сожалению, остается одна из областей с достаточно низким уровнем обработки запросов - это Сумская область. И я надеюсь, что там сейчас происходят определенные кадровые изменения, и эти вопросы будут решены и область начнет оперативно обрабатывать обращения», - заявил Кучер.
Он также сообщил, что 52% звонков касаются диагностики, около 10% - амбулаторного лечения, бесплатных и платных тестов - 7%, примерно столько же - вопросов подписания деклараций, порядка прохождения самоизоляции - 5% обращений.
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