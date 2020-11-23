В Киеве на выходных было составлено 17 административных протоколов об отсутствии средств защиты у граждан.

На сегодня в Украине выписано уже 1300 штрафов за нарушения по ношению масок.

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Как сообщила пресс-служба ОП об этом на совещании с президентом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

На совещании подчеркивалось, что «украинцы в целом стали ответственнее относиться к мерам карантина».

«Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать всё, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика свидетельствует, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику», - подчеркнул Зеленский.

В то же время Нацполиция Киева сообщила, что во время проверок в течение выходных было составлено 243 административных протокола за нарушение карантинных ограничений.

Правоохранители, в частности, проводили проверки в общественных сооружениях и общественном транспорте на предмет ношения гражданами масок.

В результате за нарушение требований ч. 2 ст. 44-3 КуоАП составлено 17 административных протоколов, за что предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.

Коронавирус в Украине - статистика

В Украине за сутки зафиксировано 10 тыс. 945 новых случаев COVID-19, умерли 124 человека. За все время пандемии в Украине заболели – 635 тыс. 689 человек; выздоровели – 291 тыс. 060 человек; летальных исходов – 11 тыс. 075.

Штрафы за неношение масок: что известно

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за неношение масок в общественных местах. Ранее его приняла Верховная Рада.

Согласно документу, граждан без защитных масок или респираторов в общественных местах (в том числе транспорте) на лице будут наказывать штрафами от 170 до 255 гривень.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Константин Гончаров