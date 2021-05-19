Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской, Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

В Украине за прошедшие сутки, 18 мая, обнаружили 5 138 новых случаев COVID-19. Среди новых заболевших – 260 детей и 187 медработников. Также 17 102 пациента выздоровели, а 227 — умерли от осложнений. В больницы с подозрением или подтвержденным заболеванием попали 2 269 человек.

Об этом сообщает верифицированный Минздрав Telegram-канал "Коронавирус инфо".

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Количество выздоровевших за сутки значительно превысило число заболевших. Такая динамика наблюдается более трех недель.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (567), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях, а также в Киеве (477).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 165 233 случаи коронавируса, из них 1 899 446 человека выздоровели и 48 696 умерли от осложнений. Сегодня болеет 217 091 украинец - на 12 191 человека меньше, чем за прошедшие сутки.

По данным Worldometers, от коронавируса COVID-19 умер 3 418 661 человек во всем мире. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 13 960 (из них 2 134 в Европе) человек.

Украина в рейтинге по общему количеству случаев в мире занимает 16 место и 9 место – по смертности (2 место – в Европе).

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории за минувшие сутки совершили 77 685 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 31 935, методом ИФА — 13 094. Также сделали 32 656 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

За все время в Украине осуществили 9,9 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

С начала кампании в Украине проведено всего 994 872 прививки. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек (из них 2 человек получили 1 дозу заграницей).

За 18 мая 2021 года проведено всего 19 088 прививок. Получили 1 дозу - 9 016 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко