Премьер отмечает, что переговоры ведутся с международными производителями, которые прошли три уровня сертификации и имеют соответствующие разрешения и лицензии.

Премьер-министр Денис Шмигаль отмечает, что Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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Отвечая на вопрос относительно того, с кем ведутся переговоры о вакцине от COVID-19 для Украины, Шмигаль отметил: "Относительно источников получения вакцин, два уровня: ведем переговоры на уровне руководителей государств, а также ведем переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российской. Все международные производители, конечно, на сегодняшний день, которые имеют лицензированные вакцины уже, которые прошли три уровня сертификации и имеют соответствующие разрешения и лицензии, - со всеми этими производителями министр здравоохранения ведет переговоры на уровне руководителей этих предприятий".

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Автор: Татьяна Поляковская