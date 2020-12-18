Премьер-министр Денис Шмигаль отмечает, что Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российской.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
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Отвечая на вопрос относительно того, с кем ведутся переговоры о вакцине от COVID-19 для Украины, Шмигаль отметил: "Относительно источников получения вакцин, два уровня: ведем переговоры на уровне руководителей государств, а также ведем переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российской. Все международные производители, конечно, на сегодняшний день, которые имеют лицензированные вакцины уже, которые прошли три уровня сертификации и имеют соответствующие разрешения и лицензии, - со всеми этими производителями министр здравоохранения ведет переговоры на уровне руководителей этих предприятий".
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