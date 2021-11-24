Теперь документ будет действовать в течение 30 дней.

Кабинет министров в четыре раза сократил срок действия "желтых" COVID-сертификатов. Документ будет действовать только в течение 30 дней.

Об этом сообщили на заседании правительства 24 ноября.

Читайте такжеСоздал фейковую "Дию" для наживы на поддельных COVID-сертификатах: в Николаеве "отличился" 15-летний парень"Изменен срок действия "желтого" COVID-сертификата, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он составит 30 дней, ранее он был действительным 120 дней", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, что интервал между первой и второй дозами вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. Глава МОЗ не уточнил, означает ли это, что тем, кто вакцинируется AstraZeneca, "желтый" сертификат также будет доступен через 30 дней.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали как получить детский сертификат о вакцинации и сертификат о выздоровлении от COVID-19.

15 ноября в "Дие" появился сертификат для тех, кто переболел коронавирусом. В приложении пользователям предоставляются два документа - внутренний и международный.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

COVID-сертификат в Украине: что стоит знать

Автор: Марта Гичко