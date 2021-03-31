По убеждению Радуцкого, работу общественного транспорта останавливать не стоит, в то же время нужно перевести максимальное количество людей на дистанционную работу и обучение онлайн.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что Украина постепенно выходит на пик третьей волны эпидемии COVID-19.

Читайте такжеВ Минздраве отчитались о ковид-вакцинации: более 18,5 тысячи прививок за суткиОб этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, ситуация с COVID-19 в Украине стремительно ухудшается: сегодня в Украине зафиксировано два антирекорда: наибольшее количество госпитализированных пациентов с начала пандемии - 5 тыс. 558 человек, всего летальных исходов - 407. «Как и прогнозировали ученые Национальной академии наук, мы постепенно выходим на пик третьей волны коронавируса», - отметил он.

По словам Радуцкого, в некоторых регионах местные власти колеблются, останавливать ли общественный транспорт. «Теоретически, это правильно. Но я не считаю, что сегодняшний день это сработает. Остановка транспорта приведет к массовым протестам и еще большему социальному напряжению», - добавил парламентарий.

По его убеждению, единственное, что сейчас снизит социальные контакты - перевод максимального количества людей на дистанционную работу и обучение онлайн. «Только таким образом мы снизим нагрузку на общественный транспорт», - считает он.

Однако, по словам председателя комитета ВР, что удивляет в действиях местных властей, так это практически полное отсутствие социальной рекламы, которая бы мотивировала людей соблюдать правила - обезопасить себя и окружающих. «Штрафы и проверки - не единственное средство борьбы с нарушителями. В метро, маршрутке, на уличных билбордах было бы полезно постоянно напоминать людям - опасность рядом. Не угрожать и пугать, а благодарить их за гражданскую позицию. Мне кажется, если человек в маршрутке прочитает надпись «Спасибо, что надел маску. Ты спас чью-то жизнь», он совершенно по-другому будет относиться к такому простому, но необходимому действию. Украинцы должны чувствовать, что соблюдение правил - это не только обязанность, но большая социальная миссия», - резюмировал он.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 11 тыс. 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в стране заболели 1 млн 674 тыс. 168 человек, выздоровела - 1 млн 313 тыс. 481 человек. Также зафиксировано 32 тыс. 825 летальных случаев. Медики провели 8 млн 120 тыс. 102 ПЦР-тестирования.

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Автор: Константин Гончаров