По словам президента, учения "Си Бриз-2021" демонстрируют единство Украины с западными партнерами в противостоянии военным угрозам.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина благодаря международным военным учениям «Си Бриз-2021» не допустит ограничения свободы судоходства в Черном море со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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Глава государства заявил, что учения «Си Бриз-2021» являются «очередным экзаменом для украинских военных моряков на совместимость с лучшими флотами мира и проверкой качества их действий в составе многонационального соединения».

«Си Бриз-2021» демонстрирует наше единство в противостоянии военным угрозам, которые усиливаются в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации. Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм, в отстаивании принципов международного права. Это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского прибрежного государства», - подчеркнул Зеленский.

«Си Бриз-2021»: что необходимо знать

28 июня в Одессе стартовали международные учения «Си Бриз-2021». Это самые масштабные учения за 20 лет.

По словам представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, Россия пытается противодействовать учениям «Си Бриз-2021» всеми возможными способами и для наблюдения за международными морскими маневрами РФ вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота.

Справка. Sea Breese - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

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Автор: Виталий Саенко