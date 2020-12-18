Дипломат призывает Украину продолжать реформу системы общественного здоровья.

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен высказывает мнение, что Украина имеет шанс стать страной-производителем лекарственных средств в период пандемии коронавирусной болезни.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала Фельдгузен во время онлайн-дискуссии Киевского форума, организованного фондом "Открой Украину".

Посол поощряет Украину продолжать реформу системы общественного здоровья. "Для того, чтобы вы могли реагировать на пандемии, которые, наверное, будут появляться. Реагировать лучше или по крайней мере так, как Украина справляется сейчас", - сказала Фельдгузен.

При этом, по ее убеждению, введение Украиной и Германией с самого начала жестких мер для противодействия распространению коронавируса способствовало тому, что обе страны выиграли время, чтобы адаптироваться к пандемии. "В результате наши системы здравоохранения не были перегружены вследствие пандемии, и пациенты могли получать доступ к лечению", - сказала она.

В то же время посол подчеркнула, что существуют определенные аспекты, которые "надо переносить на родную почву". В частности, речь идет об инициативе немецкой экономики, которая предусматривает, что "жизненно необходимые товары, которые нам нужны, в том числе для борьбы с пандемией, - например, основные ингредиенты медицинских препаратов, - необходимо производить ближе к дому".

"И это также шанс для Украины, потому что Украина географически близка к Европейскому Союзу и Германии, и имеет большой объем квалифицированных трудовых ресурсов. Она может стать той страной, где эти продукты, - я, в основном, говорю о лекарственных препаратах, но это и также другие категории продуктов - могут производиться", - сказала Фельдгузен.

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Автор: Виталий Саенко