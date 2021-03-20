Министр здравоохранения Максим Степанов и посол Франции Этьен де Понсен подписали соглашение о закупке Украиной сверхсовременного оборудования для проведения маммографии.

Украина и Франция договорились о межгосударственном медицинском сотрудничестве.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook по результатам встречи с послом франции Этьеном де Понсеном.

Степанов отметил, что Украина и Франция объединят усилия в борьбе с раком молочной железы и начнут межгосударственное медицинское сотрудничество.

«Мы подписали соглашение, по которому в Украине вскоре появится современное оборудование для маммографии от GE Healtрсare. Как известно, рак молочной железы труднее поддается выявлению, поэтому ранняя его диагностика очень важна», - отметил он.

По словам министра здравоохранения, этот проект станет началом и основой для внедрения других проектов, которые тоже обсуждались на встрече.

Справка УНИАН. По данным Минздрава, в Украине более одного миллиона человек имеют онкологические заболевания, ежегодно от них умирают до 80 тыс. человек.

В Украине рак молочной железы занимает первое место в структуре онкозаболеваний и смертности от злокачественных новообразований у женщин. Ежегодно в стране диагностируется около 6,5 тыс. новых случаев рака молочной железы.

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Автор: Анна Бредихина