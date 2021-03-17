Опухоль росла не менее 15 лет.

В Хмельницком врачи поставили пациенту неправильный диагноз и вместо опухоли удалили ему глаз.

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«Она сказала: «У меня вопросов к вам нет. Если у вас нет вопросов ко мне, его нужно оперировать. Я готова сегодня его оперировать, потому что оно загнившее. Это язва роговицы». Глаз, оказывается, был здоров, опухоль на него давила», - рассказала Алла Племьяник.

Глаз вернуть, конечно, уже не удастся, а вот от опухоли еще можно избавиться. По словам медиков Института нейрохирургии, она росла не менее 15 лет.

Как отметил заведующий отделением Владимир Федирко, у пациента были все симптомы того, что проблема не с глазом:

«Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено».

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Автор: УНИАН