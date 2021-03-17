В Хмельницком врачи поставили пациенту неправильный диагноз и вместо опухоли удалили ему глаз.
Читайте такжеВ Запорожье врачи провели сложную трансплантацию сердца, печени и почек (видео)Об этом рассказала дочь мужчины, говорится в сюжете ТСН.
«Она сказала: «У меня вопросов к вам нет. Если у вас нет вопросов ко мне, его нужно оперировать. Я готова сегодня его оперировать, потому что оно загнившее. Это язва роговицы». Глаз, оказывается, был здоров, опухоль на него давила», - рассказала Алла Племьяник.
Глаз вернуть, конечно, уже не удастся, а вот от опухоли еще можно избавиться. По словам медиков Института нейрохирургии, она росла не менее 15 лет.
Как отметил заведующий отделением Владимир Федирко, у пациента были все симптомы того, что проблема не с глазом:
«Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено».
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