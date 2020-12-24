Переход курильщиков на бездымные альтернативы для уменьшения рисков от продолжения курения уже дал положительные результаты в развитых странах.

По данным Государственной службы статистики Украины, несмотря на распространение Covid-19, в 2020 году больше всего жизней украинцев продолжают забирать неинфекционные болезни: различные виды онкологии и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Причинами их развития является неправильное питание, употребление большого количества соли и сахара, отсутствие физических нагрузок, злоупотребления алкоголем, а также курение. Что касается последнего, проблема уже давно приобрела масштаб эпидемии, поэтому с ней страны борются на законодательном уровне – путем регулирования. Однако, с разными успехами – как и почему, разбираемся на примерах.

По данным ВОЗ, в мире от курения за год умирает 8 млн. Всего же курильщиков насчитывается около 1 млрд, и цифра продолжает расти. Согласно данным опроса 2019 года, 24,2% взрослых украинцев являются постоянными курильщиками – то есть каждый 4 совершеннолетний гражданин. Продолжение курения, несмотря на информацию о вреде для здоровья, обусловлено зависимостью от никотина. При этом сам никотин (природный алкалоид, содержащийся в табаке) не является причиной развития заболеваний. Исследованиями доказано – наибольший вред наносит дым от горения табака, содержащего 7000 вредных и потенциально вредных химических веществ.

Открытием в борьбе с рисками для здоровья от курения стало использование того же никотина. А именно в альтернативных продуктах, которые только нагревают табак. Аэрозоль, который образуется при их использовании, содержит до 95% меньше вредных веществ. К таким продуктам относятся электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и электрические системы для нагревания табака). Летом 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало вывод об одной из таких систем, в котором признало, что ее использование как продукта с модифицированным риском может иметь положительное влияние на общественное здоровье.

Переход курильщиков на бездымные альтернативы для уменьшения рисков от продолжения курения уже дал положительные результаты в развитых странах. Однако, из-за недостатка знаний и исследований о свойствах таких продуктов, их регулирование может стать и проблемой: некоторые страны запрещают использование электронных систем или приравнивают их к обычным сигаретам. Это делает невозможным уменьшение вреда для тех курильщиков, которые не могут бросить курить самостоятельно или с помощью медикаментозной терапии. Как результат – уровень курения продолжает расти, как и статистика связанных заболеваний.

Другая ситуация в странах, которые признали электронные альтернативы как часть политики по борьбе с распространением курения в рамках концепции уменьшения вреда (Harm Reduction), которая предусматривает замену основных факторов риска на менее вредные альтернативы. Этот подход применяется для борьбы с различными видами зависимости, а в последние годы рассматривается в контексте всего образа жизни – от питания до эмоционального состояния.

В Великобритании, например, врачи рекомендуют электронные альтернативы пациентам, а некоторые из устройств доступны для приобретения в больницах. Благодаря этому за 6 лет страна снизила уровень курения до исторического минимума – 14,4%. Еще один пример – Новая Зеландия. С ноября 2020 года она начала жить по новому закону, который обеспечивает баланс между доступом курильщиков к альтернативным продуктам и регулированием их качества. Аналогичным путем пошла Греция, где новые табачные изделия оцениваются по принципу пропорционального регулирования: самые вредные продукты делаются менее доступными, и наоборот. Страна также признает право курильщиков на получение исчерпывающей информации об альтернативных продуктах. А Япония, с разрешением на продажу альтернативных продуктов в 2016 году, сократила уровень курения сигарет на 33%.

Украина же пока планирует приравнять альтернативы к обычным сигаретам. В декабре 2020 года Верховная Рада отказалась от постепенного повышения акцизного налога в пользу одноразового роста на 320%. Такое решение приведет к тому, что наиболее вредный продукт – сигареты – будет стоить меньше по сравнению с альтернативными продуктами, а значит пользователи могут вернуться к нему. Такое решение даст толчок развитию контрабанды из соседних стран и значительно снизит поступления в государственный бюджет от акцизного налога.

Как показывает практика, чтобы политика стала предпосылкой изменениям в улучшении уровня общественного здоровья, при выборе подхода к регулированию альтернативных продуктов должны учитываться мнения экспертов, общества и опыт стран, чьи показатели в сокращении уровня курения указывают на эффективность принятых решений.

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Автор: УНИАН