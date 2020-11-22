Отсрочка вакцинации, в том числе от кори, может вызвать рост смертности от этого заболевания, полагают эксперты.

На фоне распространения коронавируса были приостановлены кампании по вакцинации от ряда болезней в начале 2020 года.

Следовательно, пандемия COVID-19 может привести к вспышке кори. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

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Отсрочка вакцинации, в том числе от кори, может вызвать рост смертности от этого заболевания, полагают эксперты.

«Смоделированные данные показывают, что потенциальные риски отсрочки вакцинации перевешивают риски, связанные с COVID-19», - говорится в статье.

Несмотря на то, что кампании против распространения различных болезней были возобновлены, задержка вакцинации в 26 странах привела к тому, что 94 млн детей пропустили запланированные прививки от кори.

«В ближайшие месяцы, вероятно, будет наблюдаться рост числа непривитых детей, восприимчивых к кори, многие из которых будут проживать в бедных отдаленных общинах, где системы здравоохранения менее устойчивы», - считают эксперты. Этот и ряд других факторов, вероятно, увеличат смертность от кори, создав условия для ее распространения в 2021 году.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 21 ноября в мире коронавирусом заразились уже 57 564 083 человека. Больше всего заболевших зарегистрировали в США – 11 910 858, Индии – 9 050 597, Бразилии – 6 020 164, Франции – 2 160 343, России-2 023 025.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

20 ноября, коронавирус обнаружили у 14580 человек. Это наибольшее количество новых случаев в стране с начала пандемии. 210 больных умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1213), в Днепропетровской (1342), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Коронавирус в Киеве: данные

COVID-19 в Киеве 20 ноября заболели еще 1213 человек, 29 человек умерли.

Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 57807. Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20704 жителя Киева.

Карантин выходного дня

С 21 ноября 2020 года в Украине введен штраф за отсутствие маски. Штраф за первое нарушение закона составляет 170 гривень. За повторное нарушение - 255 гривень.

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Автор: УНИАН