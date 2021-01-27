Сейчас специалисты выясняют, может ли короткий сон днем предотвратить развитие деменции.

Короткий сон во второй половине дня улучшает умственную деятельность у пожилых людей.

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Об этом говорится в новом исследовании ученых из Китая, участие в котором приняли более 2 тысяч человек в возрасте 60+, цитирует Science alert.

С помощью серии тестов по определению изменений в когнитивных способностей ученые констатировали улучшение показателей координации, скорость речи и рабочей памяти у добровольцев, которые заявили, что постоянно спят днем.

"Несколько исследований показали, что дневной сон способствует развитию когнитивных функций у пожилых людей. С другой стороны, некоторые наблюдения показали также и противоположные результаты", – цитирует издание выводы ученых. При этом авторы пока не могут понять причину таких разногласий.

Ученые предполагают, что на пользу дневного сна может влиять то, принуждает ли человек себя к нему, или отдыхает по необходимости организма, а также протяженность дремоты.

Сейчас специалисты выясняют, может ли короткий сон днем предотвратить развитие деменции и в целом когнитивный спад.

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Автор: УНИАН