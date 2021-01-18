У пациента глубокое обморожение пальцев ног. Врачи делают все возможное, чтобы избежать ампутации.

Глубокое обморожение пальцев ног. Во Львовском ожоговом центре прооперировали 25-летнего туриста, которого накануне из снежной ловушки в Карпатах вызволили волонтеры и спасатели.

Читайте такжеТуристов в Карпатах предупреждают об опасности схода лавин

Как говорится в сюжете ТСН, состояние пациента удовлетворительное, говорят врачи. Удастся ли избежать ампутации, окончательно станет понятно через несколько дней.

Сам пострадавший говорит, что чувствует себя хорошо, лицо свое показывать не хочет. Рассказывает, что имеет опыт походов в горы, в частности, и самостоятельных путешествий. Это же путешествие должно было продолжаться две недели, но на 8 день начался сильный снегопад, сломалась палатка и мужчина вынужден был просить о помощи.

Его искали 2 дня. Нашли в Румынии - за пол километра от украинской границы на высоте 1,5 километра.

После спасательной операции, осложненной сильными морозами, снегопадами и угрозой схода лавин, пострадавшего транспортировали во Львов.

"Опыт есть, но практика показала, что иногда погода вносит свои коррективы. Меня застал сильный снегопад ночью и засыпало снегом где-то на 1,5 метра. Соответственно поэтому я не смог продолжить свой маршрут. Все-таки самому ходить (в поход, - УНИАН) не желательно, с друзьями безопаснее", - отметил сам турист.

"Пациент получает медикаментозную терапию, которая снимает боль и отек. Но было решено сделать оперативное вмешательство, чтобы улучшить микроциркуляцию в поврежденных тканях. Через 2-3 дня мы увидим результат и решим дальнейшее лечение", - сообщил Василий Савчин, заведующий центром термической травмы и пластической хирургии 8-й городской клинической больницы Львова.

Туризм в Карпатах: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН