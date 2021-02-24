Все противотуберкулезные больницы и диспансеры столицы присоединят к единому региональному фтизиопульмонологическому центру, что, по мнению городских властей, улучшит качество оказания медицинской помощи и уменьшит затраты.

В Киеве реформируют сеть противотуберкулезных больниц и диспансеров, создав единое противотуберкулезное учреждение, которое будет иметь статус регионального фтизиопульмонологического медицинского центра.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Центр, который создадут путем присоединения противотуберкулезных больниц и диспансеров к КНП "Фтизиатрия", будет оказывать и координировать противотуберкулезную медицинскую помощь населению столицы. Реорганизация противотуберкулезной службы предусматривает перераспределение штатных должностей административно-управленческого персонала, лабораторной, рентгенологической, хозяйственной и других служб, а также централизацию ряда лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

По мнению городских властей, это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи и уменьшить расходы.

Читайте такжеВ Украине ухудшился уровень выявления туберкулеза - Врачи без границПо словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, действующая столичная модель фтизиатрической службы доказала свою неэффективность как по медицинским, так и по экономическим составляющим.

"Это уменьшает эффективность внедрения мероприятий государственных и региональных программ и не позволяет рационально использовать кадровые и материальные ресурсы", - сказала Гинзбург.

По ее словам, сегодня в столице при проектной мощности туберкулезных учреждений 680 коек, фактически функционирует 330 - то есть меньше половины, а их загруженность составляет 14%.

Гинзбург вспомнила и о проблеме недофинансирования противотуберкулезных заведений.

"С 1 апреля 2020 года все они заключили соглашения с НСЗУ и предоставляют медицинские услуги по программе медицинских гарантий. Но при условии ограниченного перечня этих услуг финансирование получено на уровне лишь 45% от потребности. Путем объединения будет полностью погашен дефицит средств, что позволит сохранить сеть противотуберкулезных учреждений в городе Киеве", - отметила директор Департамента здравоохранения.

Она сообщила, что с 1 апреля 2021 года НСЗУ заключает договор о предоставлении медицинских услуг лечения туберкулеза по повышенному тарифу (коэффициент 1,4) с региональным фтизиопульмонологическим центром.

"Таким образом, создание такого центра в столице позволит получать увеличенное финансирование всем стационарам и диспансерам, которые в него войдут", - добавила чиновница.

Соответствующее решение поддержали депутаты Киевсовета на пленарном заседании 23 февраля.

Эпидемия туберкулеза в Украине

Эпидемия туберкулеза была объявлена в Украине в 1995 году: заболеваемость стремительно увеличивалась и превысила эпидемический порог - 50 случаев на 100 тыс. населения.

По информации Центра общественного здоровья Минздрава, вопросы противодействия туберкулезу в Украине сегодня являются одними из приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения и социального развития, а также предметом международных обязательств.

В 2014 году Украина впервые вошла в пятерку стран мира с наивысшим бременем мультирезистентного туберкулеза. Особенно угрожающим является несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, позднее выявление и сочетание ВИЧ/туберкулез, что обусловливает высокий уровень смертности.

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Автор: Инна Андалицкая