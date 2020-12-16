Сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов выписан из больницы, в которую он был госпитализирован с COVID-19.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, Труханов выписан из городской инфекционной больницы для дальнейшего амбулаторного лечения.
«По информации врачей, у пациента были показания к госпитализации, диагностирована пневмония, его сильно лихорадило, была тенденция к снижению сатурации...», - сообщили в пресс-службе.
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После проведенной терапии состояние мэра стабилизировалось, он направлен на дальнейшее амбулаторное лечение под наблюдение семейного врача.
Сам Труханов прокомментировал свою выписку в социальных сетях.
«Итак, перехожу на амбулаторное лечение, буду под наблюдением семейного врача. Сейчас состояние в целом удовлетворительное, кислород не требуется. Поэтому не буду занимать место в палате, ведь, учитывая ежедневное увеличение количества заболевших, сейчас на счету каждое койко-место», - написал он.
Коронавирус у Труханова: что известно
11 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов был госпитализирован из-за инфицирования COVID-19. В Одесской городской инфекционной клинической больнице он был помещен в боксированную палату с двумя другими пациентами. Медики оценивали его состояние как средней тяжести.
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