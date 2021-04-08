Артериальный тромбоз часто возникает как осложнение у пациентов с мерцательной аритмией. Более опасным тромбоз становится у переболевших коронавирусом.

Многие из тех, кто перенес COVID-19 знают, что такое тромбоз. Он опасен, если тромбы попадают в жизненно важные сосуды — сердечные, мозговые, а особенно в легочную артерию — это угрожает смертью.

Читайте такжеМинздрав обнародовал новые данные о побочных эффектах от вакцины CovishieldОб этом сообщил сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Национального военно-медицинского центра Министерства обороны «Главный военный клинический госпиталь» Александр Боркивец, передают fakty.ua.

По его словам, если это происходит в капиллярах, на коже часто появляется сыпь. Из-за сосудистого спазма поднимается давление. А на повышение температуры капилляры могут реагировать не только расширением, но и спазмом: кожа бледная, а руки и ноги холодные.

"Признаки артериального тромбоза — боль и ощущение холода в ногах, онемение, бледность кожи. Человеку нужна немедленная помощь. Если в течение шести часов кровообращение не восстановить, может возникнуть необратимая ишемия нижних конечностей, гангрена и последующая ампутация. При венозном тромбозе в ногах появляются отеки, боли и синюшность", - рассказал специалист.

По словам Боркивца, артериальный тромбоз часто возникает как осложнение у пациентов с мерцательной аритмией. Чтобы предупредить в желудочках сердца образование тромбов (они могут «улететь» в сосуды головного мозга или ног), следует постоянно принимать антикоагулянты. Особенно важно это тем, кто болеет COVID-19. Нарушение ритма, высокая температура, при которой частота сокращений увеличивается, приводят к сердечной и дыхательной недостаточности.

Специалист отметил, что в группе риска находятся пациенты с варикозной болезнью, которым угрожает флеботромбоз.

"Коронавирусная инфекция — своеобразный экспресс-тест для организма: где слабо, там и рвется. Болезнь — это, в первую очередь, проверка иммунной системы. К сожалению, все мы так или иначе переболеем, причем не один раз. Для того, чтобы потери были минимальными, хронические заболевания надо контролировать.", - подітожил врач.

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Автор: Ирина Погорелая