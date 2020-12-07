Трихолог Лариса Пономаренко: Зимой нужно не просто носить головной убор, но и прятать волосы

Почему зимой обязательно стоит надевать шапку, как правильно мыть и расчесывать волосы, чем вредны шампуни с маслами и зачем перед приемом витаминов консультироваться у врача УНИАН рассказала трихолог Лариса Пономаренко

Лариса, давайте начнем с азов. Правда ли, что если зимой ходить без шапки, волосы особенно страдают?

Конечно. Страдают и сами волосы, и кожа головы. Происходит спазм сосудов кожи головы, что может вызвать выпадение волос. Сами волосы могут стать сухими и ломкими. Зимой нужно не только носить головной убор, но и прятать волосы.

С чем это связано?

Влажность, высокая и низкая температура негативно влияют на наши волосы. Им обязательно нужна защита маслами, которые обволакивают и защищают волосы от потери влаги. При этом ни в коем случае нельзя использовать кокосовое масло, которое сейчас массово рекламируют. Особенно его нельзя наносить на сухие волосы. Разве что в гидролизованной форме.

Раз уж мы затронули тему масел, существует мнение, что на рост волос хорошо влияет репейное масло. Так ли это?

Не уверена. Это старый метод, но добрый ли - спорно.

В целом масла, наносимые на кожу головы, вызывают засаливание, скопление большого количества перхоти… Ничего хорошего.

Какие маски для волос можно сделать в домашних условиях?

Никакие. Масла, спиртовые настойки, яйца могут причинить вред волосам и коже головы. Пористые волосы могут накапливать остатки «еды», которая будет там портиться и протухать.

А как тогда правильно ухаживать за волосами зимой?

Зимний уход за волосами - это защита и увлажнение. Под воздействием морозного воздуха из волос теряется драгоценная влага. Чтобы этого избежать, их нужно глубоко увлажнить и защитить от влагопотери.

Что еще влияет на здоровье наших волос?

Неблагоприятные факторы внешней среды, нерациональное питание, некорректные диеты, прием лекарственных препаратов, непрофессионально подобранный домашний уход - все это отражается на здоровье и внешнем виде волос.

Существует ли какая-то техника, как правильно мыть волосы и расчесывать их?

Да, конечно. При мытье волос имеют значение и температура воды (максимально комфортная, приближенная к температуре тела, в идеале, конечно, чтобы не чувствовать воду на коже головы), и шампунь. Он должен подбираться исключительно по типу кожи головы, а не волос. Сухая кожа - ощущение стянутости, жирная - на следующий день после мытья уже диодный корень волоса и нужно мыть. Нельзя натирать кожу головы шампунем и стирать волосы. Также нельзя расчесывать мокрые волосы (они от этого растягиваются и рвутся).

На какие еще особенности шампуня стоит обратить внимание?

Главное правило шампуня - он должен мыть кожу головы! Не волосы, а именно кожу. Воздержитесь от шампуней, в составе которых много органических масел. Лучше доверить подбор уходовых средств профессионалу. Иногда одним шампунем не обойдешься, может понадобиться пилинг кожи головы.

Знаете, есть такой довольно популярный шампунь – «Лошадиная сила». Существует мнение, что он делает волосы более густыми. Это правда?

Шампунь не может сделать волосы более густыми. Задача шампуня - мыть. Это первое. Второе - если волосы от природы тонкие и редкие, то никакие шампуни этого не исправят.

В начале нашего разговора вы сказали, что из-за холода волосы могут выпадать. Как с этим бороться?

Никак. Самое правильное решение - это обратиться к трихологу. Волосы никогда не выпадают просто так. Врач поможет вам найти причину и решить проблему.

Назовете оптимальное количество волос, которое может выпасть, скажем так, незаметно?

Сто волос в день считается нормой. Разумеется, это относительно. Зависит от количества волос на волосистой части головы.

В каких еще случаях следует обращаться к трихологу?

Усиленное выпадение волос, зуд кожи головы, боль кожи и корней волос, перхоть, жирность или чрезмерная сухость кожи головы. Все эти симптомы могут быть сигналами серьезных заболеваний.

А что делать, если рано появилась седина?

Причина может быть унаследованная или приобретенная. В любом случае это выяснит трихолог. Некоторые заболевания или дефициты провоцируют появление ранней седины.

Еще одна проблема современных девушек - это секущиеся кончики.

Кончики должны регулярно постригаться, иначе они будут ломаться. Так же существует много методик, которые помогают поддерживать эстетический вид волос и уберечь их от обламывания. Например, минерализация волос или холодное кератиновое восстановление.

Как должны выглядеть здоровые волосы?

Они должны блестеть и быть эластичными. Также не должно быть перхоти и неприятных ощущений на коже головы.

Можете порекомендовать витамины, которые улучшат состояние волос?

Витамины нужно принимать при их недостатках. Многие рекомендуют принимать, например, витамин Д зимой. Это логично, но перед приемом обязательно нужно слать анализ крови на витамин Д. От показателей зависит дозировка приема. Переизбыток этого витамина опасен.

Реально ли отрастить длинные и здоровые волосы?

Это процесс не легкий, но стоящий. Правильное питание и правильный уход за волосами дают отличные результаты. Поэтому все возможно. Главное - желание, настойчивость и грамотный подход.

Диана Могилевич

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