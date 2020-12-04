Опрос проводился 27 ноября – 1 декабря 2020 года.

Министерству здравоохранения Украины доверяют 33% украинцев, не доверяют – 54%, главе министерства Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют – 34%, не знают такого – 37%.

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Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в конце ноября – начале декабря.

В частности, среди ключевых институтов респонденты больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%). Не доверяют этому учреждению - 32%. Министерству здравоохранения выразили доверие 33%, недоверие - 54%. Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют - 40%, ничего не знают о ее деятельности - 29%. Центру общественного здоровья доверяют 21%, не доверяют - 38%, ничего не знают о его деятельности - 34%.

Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15%, не доверяют - 54%, ничего не знают о его деятельности - 24%.

В динамике за последние несколько месяцев наблюдается рост уровня доверия к государственным управленческим институтам в сфере медицины.

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют - 34%, не знают такого - 37%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 15%, не доверяют - 67%, не знают ее - 12%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-10%, не доверяют - около трети.

Детскому врачу, телеведущему Евгению Комаровскому доверяют 66%, не доверяют - 20%. Директору Института сердца Борису Тодурову доверяют 32%, не доверяют - 16%, не знают его - 48%.

Главному санитарному врачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют - 39%, не знают его - 20%. Ольге Голубовский (известный инфекционист, доктор медицинских наук) доверяют 20%, не доверяют - 11%, не знают ее - 64%. Алле Щербинской (директор центра профилактики и борьбы со СПИДом) доверяют 11%, не доверяют - 11%, не знают ее - 75%. Михаилу Радуцкому (председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения) доверяют 8%, не доверяют - 26%, не знают его - 60%. Игорю Кузину (директор Центра общественного здоровья) доверяют 8%, не доверяют - 12%, не знают его - 77%.

*** Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября - 1 декабря 2020 года.

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Автор: Константин Гончаров