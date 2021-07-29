Ранее правительство приняло решение, согласно которому учебным заведениям, в случае выхода из "зеленой" зоны эпидемической опасности, разрешается работать, если 80% работников привиты от COVID-19.

Требование о вакцинации персонала от COVID-19 для работы в условиях усиления карантина в Украине может появиться не только для учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".

Он напомнил, что на сегодня вакцинация в Украине является добровольной и бесплатной, а вакцины достаточно.

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"Вчера мы правительством одобрили изменения в постановлении о карантине, в которых предусмотрели одну такую ​​особенность, что учебные заведения, когда область будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", смогут продолжать работать, несмотря на все карантинные ограничения, которые могут быть введены на территории области, если более 80% учебно-воспитательного состава вакцинированы против COVID-19. В дальнейшем, я думаю, такие инициативы, будут появляться и дальше", - отметил Ляшко.

28 июля, Кабинет министров принял решение, согласно которому учебным заведениям, в случае выхода из "зеленой" зоны эпидемической опасности, разрешается работать, если 80% работников привиты от COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко