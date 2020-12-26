В Минздраве рассчитывают, что в следующем году в Украине будет сделано не менее 250 операций по трансплантации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.
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По его словам, в этом году украинские медики сделали 118 операций по трансплантации органов: 8 пересадок сердца, одну из которых провели вчера во Львове; 19 пересадок печени, 91 пересадку почки.
Министр уточнил, что 2019 году в Украине было проведено 78 операций по трансплантации.
«Согласно нашим планам, в 2021 году мы увеличим количество трансплантаций минимум в два раза - не менее 250 трансплантаций в целом», - отметил Степанов.
Он надеется, что в следующем году не нужно будет, в частности, направлять украинцев за границу на операции по пересадке печени.
Также, по словам Степанова, по оценкам Минздрава, ежегодно в Украине в целом около 5 тысяч граждан нуждаются в трансплантации почек, печени, сердца, легких или поджелудочной железы.
Министр отметил, что 29 лет в Украине трансплантология находилась в упадке, несмотря на то, что были врачи, которые умели делать операции по трансплантации, но очень часто они выезжали за границу.
«Мы стремимся получить трансплантационную независимость. Я считаю, что мы можем этого достичь за три года. Это означает, что все наши граждане, которые будут нуждаться в трансплантации, будут ее делать в Украине, а не искать лучшей доли за рубежом», - сказал Степанов.
Кроме того, он сообщил, что на этой неделе правительство приняло два важных постановления. Одним из них дополнен перечень учреждений здравоохранения, которые подключаются к пилотному проекту по развитию трансплантологии. Проектом предусмотрено, что Минздрав рассчитывает соответствующие тарифы и выделяет средства учреждениям здравоохранения за операции по трансплантации. Он сообщил, что на сегодняшний день в Украине есть 38 учреждений, которые будут участвовать в этом пилотном проекте, также в него включена одна частная клиника.
Другим постановлением утверждено положение о Единой государственной информационной системе трансплантации органов, тканей и клеток. Запуск этой системы планируется с 1 января 2021 года. По словам Степанова, без этой системы сфера трансплантологии не может полноценно функционировать. Он добавил, что эта система должна была быть запущена еще в 2019 году.
Трансплантация в Украине: что известно
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