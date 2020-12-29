Всего от одного донора была пересажена печень, а также сердце и две почки.

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели операцию по пересадке печени.

От одного и того же донора также было пересажено еще сердце и две почки, сообщил директор больницы Олег Самчук на странице в Facebook.

"В нашей больнице пересажено четыре органа - сердце, две почки и печень. Трансплантация печени состоялась впервые на Западной Украине. Наш медучреждение стало вторым местом в стране, где отныне делают такие операции", - говорится в сообщении.

По словам Самчука, донором стала 47-летняя женщина, которая умерла от кровоизлияния в мозг. После констатации смерти мозга ее мама, брат и сын дали согласие на донорство.

Печень пересадили 39-летней женщине из Житомира, которая имела цирроз. Орган уже был критически поражен и спасти ее могла лишь трансплантация.

"Чтобы ее выполнить, по нашему приглашению из Киева приехала команда Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова во главе с Александром Гриненко. Операцию делали совместно с нашими специалистами. Она длилась одиннадцать часов", - написал Самчук.

Читайте такжеВо Львове робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал первого пациента (фото)

Также он отметил, что сердце получил 45-летний одессит, собственный орган которого не мог выполнять свою функцию после инфаркта. Операцию выполняли совместно с командой Института сердца МОЗ Украины во главе с Борисом Тодуровым и Гаврилом Ковтуном.

"Реципиентами почек стали жители Тернопольщины - 35-летняя женщина и 47-летний мужчина. Органы им наши трансплантологи во главе с Максимом Овечко пересаживали тоже совместно с врачами Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова", - добавил Самчук.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий