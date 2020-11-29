По словам министра здравоохранения, на место трагедии срочно направлена комиссия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Из-за смерти пациентов в Жовковской центральной районной больнице во Львовской области во всех больницах Украины проверят оборудование.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНа Львовщине из-за отключения электричества в реанимации умерли двое больных на ИВЛ

«Об ужасной трагедии во Львовской области. Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли. Врачи боролись за их жизни с помощью мешков Амбу. Однако спасти, к сожалению, не удалось. В то же время больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически», - отметил министр.

Он сообщил, что на место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. «Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле», - отметил Степанов.

Трагедия в Жовкве: что известно

27 ноября в Жовковской ЦРБ отсутствовало электроснабжение с 17:50 до 19:10. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении, а второй находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети.

Он добавил, что инициирует представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским райсоветом - увольнение главного врача медучреждения.

Департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка относительно действий медицинских работников Жовковской ЦРБ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая