Контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19 начал свою работу 2 ноября / иллюстрация REUTERS

С сегодняшнего дня непосредственно через контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 можно будет вызвать мобильные бригады для проведения теста на коронавирус.

Читайте такжеУкраинские банки будут принимать паспорт в смартфонеКак передает корреспондент УНИАН об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, но вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу, вам надо звонить на этот контакт-центр и вызвать мобильную бригаду, которая приедет и возьмет мазок для того, чтобы сделать тест", - сказал Степанов.

Он пояснил, что мобильная бригада берет тест на коронавирус, то есть алгоритм вызова именно экстренной скорой помощи не меняется и осуществляется только по номеру "103".

Как сообщал УНИАН, контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19, в который может позвонить каждый гражданин и получить соответствующую информацию, начал свою работу 2 ноября.

Номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19. Он работает круглосуточно.

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Автор: Леся Лещенко