Министр подчеркнул, что алгоритм вызова именно экстренной скорой помощи не меняется и осуществляется только по номеру "103".

С сегодняшнего дня непосредственно через контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 можно будет вызвать мобильные бригады для проведения теста на коронавирус.

Читайте такжеУкраинские банки будут принимать паспорт в смартфонеКак передает корреспондент УНИАН об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, но вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу, вам надо звонить на этот контакт-центр и вызвать мобильную бригаду, которая приедет и возьмет мазок для того, чтобы сделать тест", - сказал Степанов.

Он пояснил, что мобильная бригада берет тест на коронавирус, то есть алгоритм вызова именно экстренной скорой помощи не меняется и осуществляется только по номеру "103".

Как сообщал УНИАН, контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19, в который может позвонить каждый гражданин и получить соответствующую информацию, начал свою работу 2 ноября.

Номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19. Он работает круглосуточно.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на 26 ноября в Украине обнаружили 15 тыс. 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 225 человек. Госпитализировали 1 тыс. 955 человек.

В правительстве и офисе президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников из-за распространения заболеваемости COVID-19.

По состоянию на 26 ноября в мире COVID-19 заболели уже более 60,7 млн человек. Зафиксирован 1 млн 427 тыс. 119 летальных случаев, выздоровели 42 млн 045 тыс. 476 человек.

Больше всего случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в США (12 млн 777 тыс. 754), Индии (9 млн 266 тыс. 705), Бразилии (6 млн 166 тыс. 606), Франции (2 млн 221 тыс. 874), России (2 млн 144 тыс. 229), Испании (1 млн 605 тыс. 066), Великобритании (1 млн 560 тыс. 872).

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Автор: Леся Лещенко