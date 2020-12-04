В Украине не планируют проводить массовое тестирование граждан на коронавирус.
Как сообщает "Сегодня", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".
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Стратегия Украины, по его словам - это увеличение количества экспресс-тестов.
"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование, то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется – увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов", – сказал Степанов, добавляя, что от этой стратегии отходить не будут.
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