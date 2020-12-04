Степанов рассказал о стратегии Минздрава по тестированию.

В Украине не планируют проводить массовое тестирование граждан на коронавирус.

Как сообщает "Сегодня", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

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Стратегия Украины, по его словам - это увеличение количества экспресс-тестов.

"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование, то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется – увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов", – сказал Степанов, добавляя, что от этой стратегии отходить не будут.

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Тестирование на коронавирус в Украине: что известно

Ранее стало известно, что Министерство социальной политики намерено сделать тестирование на коронавирус в Украине бесплатным.

12 ноября Максим Степанов заявил, что через три недели украинцам не придется стоять в очередях на сдачу теста на коронавирус, а потом долго ждать результат.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о возможности общего тестирования населения на коронавирус, он заметил, что "надо смотреть, что нам эта ситуация даст".

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Автор: Юрий Годован