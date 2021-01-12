Если сравнить количество тестирований в начале декабря и в начале января, то в 2021 году стали делать меньше тестов. Их количество сократилось на 36%. Одной из причин, по мнению экспертов, может быть то, что на период праздников люди решили отложить свои обращения к врачам.

В Украине последние недели начали делать меньше тестов на коронавирус. Причиной может быть период праздников, когда люди предпочитают отложить свое обращение, а также то, что украинцы стали меньше путешествовать.

Как пишет РБК-Украина, уровень загруженности больниц отражает реальную картину эпидемии, утверждает руководитель центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук. По ее словам, сейчас в официальной статистике нет больниц, заполненных на все 100%.

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"На днях только в двух больницах Киева - №17 и №1 - было более 70% загруженности. Но в остальных столичных больницах - в районе 50%. По таким косвенным признакам мне кажется, что заболеваемость, действительно, несколько снижается", - отметила Гук.

Также на примере своих родственников или знакомых многие увидели, что коронавирус может быть не таким страшным, как казалось, и поэтому считают, что можно спокойно пересидеть дома.

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита рассказал, что если раньше мобильные бригады выезжали для забора материалов на тест у людей с подозрением на COVID-19, то с 1 января Минздрав отменил этот механизм и прекратил их финансировать.

Теперь сбор материалов делают семейные врачи, применяя экспресс-тесты на антиген, что частично влияет на снижение числа проведенных тестов, отметил Курпита.

Еще одна техническая причина может быть связана с наличием реагентов и тест-систем, которых, как правило, под конец года не хватает, говорит эксперт. И из-за их дефицита государственные лаборатории могли снизить масштаб тестирования, уточнил он.

Также причиной может быть то, что на период праздников люди решили отложить свои обращения к врачам. Также украинцы стали меньше путешествовать или выбирают для поездок те страны, где ПЦР-тест не требуется.

Украинцев тестируют на COVID-19 меньше

Журналисты подсчитали, что в Украине с декабря, после едва ли не ежедневных ноябрьских "антирекордов", началось снижение как официальных больных на COVID-19, так и проведенных тестов. По сравнению с серединой декабря еженедельное количество проведенных ПЦР-тестов сократилось на 36%.

Так, на неделе с 14 по 20 декабря украинские лаборатории провели 250,4 тысячи ПЦР-тестов. На неделе с 21 по 27 декабря - почти 204 тысячи. А неделей позже - с 28 декабря по 3 января - было сделано 174,5 тысячи исследований. С 4 по 10 января провели 160,9 тысяч тестов.

Динамика выявления новых больных примерно так же сокращалась. С 14 по 20 декабря подтвердили около 70,3 тысячи новых больных. На следующей неделе - почти 59,4 тысячи. С 28 декабря по 3 января зафиксировали 47,8 тысяч. И с 4 по 10 января - примерно 41,1 тысячу. По сравнению с серединой декабря - минус 41,5%.

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Автор: УНИАН