В частности, в приказе Минздрава предусмотрен перечень лиц, которым будут делать обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2.

Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

В приказе Минздрава уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2, в частности это лица:

с подозрением на COVID-19;

признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);

признаками других острых респираторных вирусных инфекций;

признаками пневмонии.

Также, согласно документу, предусмотрен перечень лиц, которым будут делать предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2:

с подозрением на COVID-19;

признаками ТОРС;

признаками других ОРВИ;

признаками пневмонии;

кто был в тесном контакте с человеком с подтвержденным случаем COVID-19;

которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;

подлежащих плановой госпитализации.

Ляшко подчеркнул, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые соответствуют определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.

Также Минздрав разрешил использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за сутки по состоянию на 11 декабря выявлено 13514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели от коронавірусної болезни 15327 человек, умерли – 285. Госпитализированы 2846 больных.

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Автор: Константин Гончаров