Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он отметил, что метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.
В приказе Минздрава уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2, в частности это лица:
- с подозрением на COVID-19;
- признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
- признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
- признаками пневмонии.
Также, согласно документу, предусмотрен перечень лиц, которым будут делать предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2:
- с подозрением на COVID-19;
- признаками ТОРС;
- признаками других ОРВИ;
- признаками пневмонии;
- кто был в тесном контакте с человеком с подтвержденным случаем COVID-19;
- которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19;
- подлежащих плановой госпитализации.
Ляшко подчеркнул, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые соответствуют определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.
Также Минздрав разрешил использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.
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