В Минздраве планируют активизировать тестирование граждан, чтобы установить, циркулирует ли новый мутировавший коронавирус в Украине.

В Украине к концу декабря изменят ПЦР-системы и процесс тестирования из-за нового мутировавшего коронавируса, который зафиксировали в Великобритании.

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Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров (короткий фрагмент ДНК — или РНК-мишени — ред.) нового коронавируса.

"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и скажет об изменении праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса", — сказал Ляшко.

Ляшко уверяет, что тест-системы, которые используют в Украине, способны выявлять новые штаммы коронавируса. Он отметил, что хочет опровергнуть фейк о том, что якобы украинские лаборатории при проведении исследований на выявление коронавируса методом полимеразной цепной реакции используют тест-системы, которые не улавливают мутировавшие штаммы вируса.

"Всемирная организация здравоохранения после заявления, которое было обнародовано в Великобритании, обратила внимание всех стран на то, чтобы они пересмотрели тест-системы, которые используются в странах, именно на их прицельность к гену шипа S-вируса", - отметил он.

По словам главного санитарного врача, Украина еще в начале пандемии прислушалась к рекомендациям ВОЗ и разрешила использование тест-систем, которые определяют РНК вируса с несколькими фрагментами.

"Сегодня даже при появлении нового штамма наши тест-системы сработают, и мы будем четко выявлять и диагностировать коронавирусную болезнь", - заверил Ляшко.

Ляшко также отметил, что в Украине «целенаправленно» будут усиливать тестирование, чтобы установить, циркулирует ли новый мутировавший коронавирус в нашей стране.

«Для этого предоставлены соответствующие рекомендации, особое внимание будет обращаться на людей с симптомами коронавирусной болезни, которые в течение инкубационного периода были в Великобритании или контактировали с людьми, которые были в Великобритании. И от них, в случае установления положительного диагноза, будет производиться забор изолята вируса, и в дальнейшем передаваться на секвенирование для того, чтобы мы исследовали геном, и сказали, циркулирует ли в Украине вирус или не циркулирует», - сказал он.

Мутация коронавируса: что известно

Первый случай нового штамма COVID-19 обнаружили в Великобритании, а известно об этом стало 14 декабря. Уже зафиксировано более тысячи случаев заражения этим новым штаммом.

Служба общественного здравоохранения Англии 20 декабря сообщила, что новый вариант коронавируса в Британии начал стремительно распространяться еще с середины ноября, а мог появиться в стране вообще еще в сентябре 2020 года. В то же время к середине ноября он распространялся довольно медленно.

Известно, что мутировавший коронавирус "VUI – 202012/01" передается легче, чем его предшественники, впрочем, нет доказательств того, что он увеличивает вероятность тяжелого течения заболевания или смерти. Исследования в этом направлении продолжаются.

Сегодня, 22 декабря, Ляшко заявил, что появление нового штамма коронавируса является ожидаемым явлением, и это не является поводом для беспокойства.

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Автор: УНИАН