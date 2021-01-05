По словам министра здравоохранения, украинцы должны обращаться к семейным врачам с любыми симптомами ОРВИ для забора материала для ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген к COVID-19, а в случае отказа - обращаться на "горячую линию" Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал граждан Украины тестироваться на COVID-19 при наличии каких-либо симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге по ситуации по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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«Сегодня мы делаем небольшое количество тестов (на COVID-19 - УНИАН), если сравнить с нашими возможностями по тестированию. Наши возможности только по ПЦР-тестированию и только в лабораториях Минздрава составляют уже не менее 55 тысяч в сутки. Еще есть частные лаборатории, которым мы готовы платить деньги за тестирование, еще есть лаборатории, которые находятся в наших больницах - то есть мы выходим примерно на 70-75 тысяч тестирований методом ПЦР в сутки. В то же время мы видим, что это количество меньшее, хотя у нас есть все возможности, государство платит за это тестирование. У нас есть в достаточном количестве все тест-системы», - заявил он.

Также Степанов отметил, что Минздрав, кроме метода ПЦР, ввел еще тестирование быстрыми тестами на антиген. «Это быстрый тест, и вы можете увидеть результат через 15 минут. Эти тесты уже поступили в регионы, они у наших семейных врачей», - отметил министр.

«Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, если у вас есть какие-либо симптомы ОРВИ, подчеркиваю - какие-либо, не только те симптомы, о которых вы знаете и которые говорят о COVID-19, а любые симптомы ОРВИ, обращайтесь к своему семейному врачу, чтобы он вам или сделал забор биоматериала, или отправил на соответствующее тестирование, или сделал это быстрым тестом, который у них есть. Если вам по какой-то причине отказывают - пожалуйста, сразу обращайтесь на горячую линию Минздрава по вопросам COVID-19 - 0800 60 20 19», - добавил министр.

Также он отметил, что диагностику быстрыми тестами делают всем людям, которые находились в контакте с подтвержденным больным COVID-19.

Коронавирус в Украине: последние данные

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 083 тыс. 585 человек, выздоровели – 747 тыс. 408 человек, умерли – 19 тыс. 129; проведено 5 млн 645 тыс. 178 ПЦР-тестов.

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Автор: Константин Гончаров