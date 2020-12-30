В регионы уже доставлено более 260 тыс. таких тестов.

В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что в Украине ежемесячно будут делать минимум по 1 млн «быстрых» тестов на антиген к COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Вчера я провел селекторное совещание с руководителями лабораторных центров Минздрава и директорами департаментов здравоохранения областных государственных администраций. Обсуждали, в частности, эффективное внедрение тестирования «быстрыми» тестами на антиген - это тесты, которые были внедрены в Украине», - сказал он.

По словам Степанова, в регионы уже доставлено более 260 тыс. таких тестов.

В Минздраве также ожидают получить от госпредприятия "Медицинские закупки" в ближайшее время еще около 1,5 млн тестов, и в следующем году министерство распределит их в регионы.

«Наша цель - чтобы не менее 1 млн тестов в месяц мы проводили исследования быстрыми тестами на антиген», - подчеркнул министр.

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11 декабря Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни в части подходов к тестированию.

В частности, согласно документу, предусмотрен перечень лиц, которым будут делать предварительное скрининговое обследование с использованием «скорых» тестов на определение антигена SARS-CoV-2: с подозрением на COVID-19; признаками ТОРС; признаками других ОРВИ; признаками пневмонии, кто был в тесном контакте с лицом с подтвержденным COVID-19; возвращающихся из регионов со значительным распространением COVID-19; подлежащих плановой госпитализации.

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Автор: Константин Гончаров