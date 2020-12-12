Министр здравоохранения Максим Степанов призвал граждан сообщать в Минздрав и правоохранительные органы о фактах выдачи фиктивных справок о ПЦР-тестировании на коронавирус.
Об этом он сказал во время брифинге.
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«Выдача фиктивных справок о ПЦР-тестировании - это уголовное преступление», - подчеркнул министр.
По его словам, в случае выявления таких фактов, необходимо обратиться в правоохранительные органы или в Минздрав.
«Если факт выдачи фиктивной справки подтвердится, министерство будет инициировать проверку соблюдения лабораторией лицензионных условий осуществления деятельности по медицинской практике», - сказал Степанов.
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