Около 80% тестов на коронавирус в Украине проводят бесплатно в государственных лабораториях.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, пишет "РБК-Украина".
Степанов уточнил, что тесты делают бесплатно, когда человека в больницу привозит скорая помощь.
Читайте также20 миллионов украинцев: Степанов уточнил, для кого вакцина от коронавируса будет бесплатной
“От общего количества тестов около 80% мы делаем мощностями наших лабораторий. И это полностью бесплатно. Это когда в больницу человека привозят, это когда человек вызывает мобильную бригаду”, - сказал Степанов.
По его словам, также бесплатно будут делать быстрые тесты на антиген.
“Уже приехала первая партия. Мы хотим делать не меньше миллиона тестов по стране, в том числе дать их семейным врачам, в мобильные бригады это будет использоваться при госпитализации”, - сказал глава Минздрава.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Пропало обоняние - верный симптом коронавируса
Тестирование на коронавирус в Украине: что известно
- Ранее стало известно, что Министерство социальной политики намерено сделать тестирование на коронавирус в Украине бесплатным.
- 12 ноября Максим Степанов заявил, что через три недели украинцам не придется стоять в очередях на сдачу теста на коронавирус, а потом долго ждать результат. Недавно он сообщил, что массового тестирования украинцев на коронавирус не планируется.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о возможности всеобщего тестирования населения на коронавирус, он заметил, что "надо смотреть, что нам эта ситуация даст".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram