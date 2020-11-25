Планируется ежедневная обработка до 100 проб биологически активных материалов, которые будут поступать от вузов города.

Лаборатория Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого начала бесплатное тестирование на COVID-19 студентов львовских вузов.

Об этом сообщается на странице университета в Facebook.

«С сегодняшнего дня лаборатория научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены ЛНМУ им. Даниила Галицкого начала бесплатное тестирование на COVID-19 студентов львовских учебных заведений высшего образования», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот проект стал возможным в результате сотрудничества университета с областным лабораторным центром Минздрава Украины и при поддержке департамента здравоохранения облгосадминистрации.

«При подозрении на коронавирус студент обращается в администрацию своего учебного заведения, которая, в свою очередь, формирует списки тех, у кого нужно отобрать мазки для дальнейшего исследования. Далее эти списки передают в учреждение здравоохранения, которое направляет мобильную бригаду для отбора мазков у студентов. После этого мазки доставляют в лабораторию НИИ эпидемиологии и гигиены, которая в течение 24 часов выдает результат исследования, проведенного методом ПЦР», - пояснили в университете.

По мнению и.о. руководителя областного лабораторного центра Минздрава Натали Иванченко-Тимко, этот проект позволит оперативно выявлять случаи заболевания среди активной категории населения - молодежи и своевременно прерывать цепочки его распространения.

Планируется ежедневная обработка до 100 проб биологически активных материалов, которые будут поступать от вузов города.

«Первыми сегодня прислали мазки проб студентов с подозрением на коронавирус Львовской музыкальной академии», - сказано в сообщении.

Лаборатория научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены ЛНМУ им. Даниила Галицкого начала тестирование на COVID-19 с первых недель пандемии - с апреля 2020 года, проведя за это время более 10 тысяч исследований методом ПЦР и более 3 тыс. ИФА.

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Автор: Светлана Макринская