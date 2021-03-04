Татьяна Лакуста: Чтобы похудеть, нужно есть

Врач терапевт-диетолог, автор клуба сбалансированного питания «The Vilka» Татьяна Лакуста рассказала УНИАН, как не стать жертвой экстремальных практик похудения, а выстроить здоровые отношения с едой.

Недавно в Москве нашли мертвой 20-летнюю писательницу из Одессы. Девушка сидела на сухом голодании, перед смертью несколько дней ничего не ела и не пила. Относится ли сухое голодание к нынешним трендам в диетологии?

Ни в коем случае. Наоборот, в тренде диетологии - осознанность и сбалансированность. Уход от гиперконтроля и подсчета калорий, а следование за своим голодом, аппетитом, сытостью. Любые монодиеты - тоже антитренды.

Сухое голодание не очень распространено. Редко кто голодает больше восемнадцати часов (интервальное голодание), здравый смысл у людей побеждает. Но во время жесткого локдауна сухое голодание пользовалось вниманием. Некоторые считали, что дефицит движения - хорошее время для голода. На самом деле голодать во время пандемии – это тоже абсолютный антитренд. Не время подвергать организм повышенному стрессу.

Что важно знать о сухом голодании и его влиянии на здоровье? Погуглив «сухое голодание, Украина», попадешь и на рекомендации сухого голодания в домашних условиях, и на сайты школ сухого голодания.

Когда человек ест, в организм поступает глюкоза, за счет энергии которой питаются мышцы и ткани, существует мозг. Голодание — это полное переключение организма с обеспечения глюкозой на обеспечение кетонами. В первые сутки еще есть запасы гликогена в мышцах и печени. Но через сутки мы начинаем обеспечивать жизнеспособность организма за счет энергии наших собственных тканей - жира, мышц и внутренних органов.

Если в организм еще поступает вода, то в первые дни или недели голодание может быть терпимо (благодаря достаточному количеству воды работают почки). Но на сухом голодании без воды рисков намного больше. Например, последствием сухого голодания может стать хроническая почечная недостаточность. Когда в организме очень малый запас жидкости, почки практически ее не фильтруют и постепенно происходит отмирание функциональных единиц почек. Как говорят в народе: «Отказывают почки».

Я находила в гугле школы сухого голодания. И как врач была в ужасе. Люди там пропагандируют опасные вещи. Если у человека очень большой запас жировых отложений, то первое время он может выдерживать сухое голодание. Потому что во время расщепления жировых отложений выделяется энергия и вода. Адепты школ «сухого голодания» называют этот процесс «автономным режимом существования». Мол, людям ничего не нужно, только энергия из своего тела и своя внутренняя вода. Но для человека особо без жировых отложений сухое голодание будет жизненно угрожающим. Нет жировых запасов - нет внутренней воды. Повышаются риски обезвоживания организма.

Я уже сказала, что, когда глюкоза в организм не поступает, то энергия вырабатывается из расщепления жиров и белков из собственного организма, выделяются кетоновые тела. Так вот, при недостатке воды кетоновые тела накапливаются и токсично влияют на организм. Чтобы дать возможность почкам фильтровать кетоновые тела и выводить их с мочой наружу, на кето-диете люди пьют много воды. Но при сухом голодании без воды интоксикации организма не избежать.

При сухом голодании, как и при кето-диете, бывает неприятный запах аммиака или мочи изо рта. Потому что кетоновые тела еще выделяются с дыханием. Опять-таки, чтобы избежать этого, на кето-диете пьют много воды.

В социальных сетях полно восторженных отзывов о кето-диете. Что сказать подруге, которая сидит на кето «во имя здоровья и хорошей кожи»? О чем важно знать?

Нужно знать о противопоказаниях и осложнениях. Знать разновидности жиров, чем будешь наполнять диету. Если человек не понимает, что такое мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, самостоятельно практиковать кето-диету не нужно.

В единичных случаях использую кето-диету в практике со сложными пациентами. Она дает возможность стартово больше снизить вес. Но перед диетой непременно нужно обследоваться, сдать анализы крови, УЗИ. Выписываются саплименты, чтобы перекрыть возможное образование дефицита. С такими пациентами я всегда на связи, учитывая риски осложнений.

Если врач рекомендует вам кето-диету, больше двух месяцев ее не стоит использовать. Научные исследования показывают, что длительное использование высокобелковых и высокожировых диет повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, развития сердечно-сосудистой патологии и смерти.

Если делать все правильно и вводить кето-диету краткосрочно, возможно, бонусы будут. Но я никому не рекомендую делать это самостоятельно, без базовых знаний. Обращаю внимание читателей, что снизить вес и очистить кожу можно с правильным питанием.

Какие еще диеты и экстремальные практики похудения считаете самыми вредными для организма?

Когда-то в начале моей практики пришла пациентка примерно семидесяти лет с ожирением третьей степени и сказала: «Я была, наверное, у всех диетологов Украины, и мне никто не помог». Услышав эти слова, понимаешь, что проблема не в диетологах… В возрасте сорока лет эта женщина в очередной раз решила похудеть и проголодала сорок дней, «как Иисус Христос» (так она мне сказала). Женщина очень собой гордилась, хотя после голодания потеряла волосы. Потом килограммы вернулись с лихвой, волосы так и не выросли. На приеме она сидела в парике, облысевшая и с ожирением...

Голодание очень вредно. Научно подтверждены негативные эффекты любых голоданий свыше 36-ти часов. Конечно, сухое голодание - на первом месте вредности. На втором - просто голодание. Третье место - монодиеты (кефирная, яблочная, арбузная, гречневая), кстати, популярные у школьниц. Призываю подростков быть осторожными. Имея гены анорексии, «удачный» заход в диету в подростковом возрасте может вылиться в клиническую форму анорексии.

Ваш главный совет, как не стать жертвой странных диет, предубеждений о еде? Мое «любимое» — это «неправильное сочетание продуктов». Много блогеров об этом пишут.

Вы назвали удачный пример, сочетание продуктов - одно из распространенных заблуждений. Люди до сих пор боятся есть огурцы с помидорами, разные виды белка (мясо и рыбу), якобы «вместе не усваиваются». Боятся есть фрукты с приемом пищи, мол, «будут гнить или бродить в кишечнике». Эти заблуждения - последствия системы раздельного питания, которая берет начало в 60-х годах прошлого века. Эта диета не имеет научного подтекста, многократно разгромлена научными организациями. Но все еще влияет на людей.

Блогеры, не специалисты в нутрициологии и диетологии, берут на себя очень много, давая рекомендации по питанию. Меня это возмущает. Словно если человек ежедневно ест и умеет держать вилку, он может давать рекомендации о питании. Но диетология — это научная ветвь медицины!

Чтобы не попадаться на удочку, спрашивайте блогера об источниках его рекомендаций. Если это достоверные научные источники с высокой степенью доказательности, их можно брать во внимание.

Проверяйте информацию, читайте научно-доказательные блоги врачей или нутрициологов, которые опираются на научные статьи и несут ответственность за информацию. Например, я свой блог в инстаграм и фейсбук подкрепляю научными источниками. Также недавно создала клуб сбалансированного питания «The Vilka».

Читайте научно-популярная книги. Могу посоветовать несколько – «Вы это сможете: 7 составляющих здорового образа жизни» (Дарка Озерная), «Мой лучший друг – желудок» (Елена Мотова), «Компас питания» (Бас Каст). Наш Минздрав публикует посты-рекомендации. На платформе онлайн-курсов Prometheus можно посмотреть бесплатный курс по сбалансированному питанию «4 шага к здоровому питанию». Я - один из экспертов курса.

Как бы вы ответили на вопрос: «Что съесть, чтобы похудеть?»?

Помните, что голод приведет к снижению веса, который вернется обратно или даже с избытком. Чтобы похудеть, нужно есть.

Нужно есть белки, жиры, углеводы в соответствии со своей возрастной нормой с совсем небольшим дефицитом энергии. Есть классный метод - «тарелка здорового питания», включающий базовые продукты. Пересмотрите ежедневный рацион, исключите продукты с большим количеством масла, с добавленным сахаром, с большим количеством муки. Урезав долю этих продуктов в рационе, человек уже начнет снижать вес. Перейдите на цельные простые продукты (картофель, бананы, мясо, яйца, творог, рыбу), убрав чипсы, кетчупы, сухарики, латте и тому подобное - процесс похудения запустится.

Назовете ключевое правило, которое поможет выстроить здоровые отношения с едой?

Есть, когда голодны, и не есть, когда сыты. Этим простым правилом пренебрегает большая часть людей, которые не знают о понятии «эмоциональный и физиологический голод». Люди едят, когда сыты, компенсируя едой усталость, недосыпы, тревоги. Из-за того, что нет взаимосвязи мозга и тела, развитой телесности, люди не останавливаются после насыщения и переедают.

Ирина Петренко

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