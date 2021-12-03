Вместе с тем 37,2% взрослого населения Украины уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

В Украине вчера, 2 декабря, зафиксировали 13 777 новых случаев коронавируса. Среди них 1 279 детей и 222 медицинских работников. От осложнений умерли 509 человек, а 22 893 - выздоровели.

Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

Госпитализировали 2 992 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19.

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С начала пандемии обнаружили 3 477 649 случаев COVID-19. Из них 87 566 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3 миллионов — выздоровели.

Всего в стране на сегодня провели 16 миллионов ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в Украине

По данным Минздрава по состоянию на 3 декабря в Украине сделано более 25 млн прививок от коронавируса. Сейчас 43,8% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку, а 37,2% прошли полный курс вакцинации.

В частности, за минувшие сутки, 2 декабря в Украине 206 710 человек вакцинированы от коронавируса. Из которых одну дозу вакцины получили 70 581 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 136 129.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 610 070 человек. Из них получили одну дозу вакцины - 13 610 068 людей, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 549 490 человек.

В общем количестве в стране проведено 25 159 558 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко