Всего в Украине выявлено 624 744 случая коронавирусной инфекции.

По состоянию на 22 ноября в Украине зафиксировано 12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 1134 больных госпитализированы, 138 погибли.

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Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки заболели 489 детей и 375 медиков. В то же время 4 604 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 624 744 человека. 10 951 случай оказался летальным. Выздоровели 286 917 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Коронавирусный антирекорд 21 ноября

Накануне сообщалось, что на утро 21 ноября коронавирус обнаружили у 14580 человек. Это наибольшее количество новых случаев в стране с начала пандемии. 210 больных умерли.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Дмитрий Захаров