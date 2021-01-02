В своем сообщении в Facebook Ульяна Супрун дала последний совет украинцам.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 1 января сообщила, что публикует в Facebook свой последний пост.

В этом сообщении на странице в Facebook Супрун попрощалась с украинцами, пожелала всем здравого смысла и дала последний совет.

"В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет. Украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решение так, словно этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", - написала Супрун.

"P. S. Если имеешь смелость прощаться, всегда будешь держать надежду к встрече", - добавила она.

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Ульяна Супрун: что было раньше

Заместителем министра здравоохранения Украины, а также и.о. министра Ульяну Супрун назначили в июле 2016 года. На этом посту она была до 29 августа 2019 года, после чего сформировалось новое правительство и она с заместителями написали заявление об увольнении.

Кабинет министров во время заседания 4 сентября 2019 года уволил с должности по собственному желанию и. о. главы Минздрава и первую замминистра здравоохранения Ульяну Супрун.

После завершения работы в министерстве здравоохранения Супрун продолжала общественную деятельность в сфере медицины и вела популярный Фейсбук-блог, где давала советы по здоровью и развенчивала мифы вокруг болезней и методов их лечения.

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Автор: УНИАН