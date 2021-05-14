В ближайшие выходные в кабинеты прививок могут обращаться почти 24 тысячи украинцев.

В ближайшие выходные в кабинетах для прививок вакцинироваться от коронавируса смогут украинцы старше 65 лет, которые ранее записались в приложении "Дія".

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

Он уточнил, что вакцинацию будут проводить препаратом AstraZeneca, который находится в прививочных кабинетах.

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"Что касается приложения "Дія" и вакцинации всех людей, которые записались, именно на выходных - это было мое предложение, чтобы мы в выходные дни вне этапов вакцинации начали это делать. Затем было соответствующее поручение премьер-министра, чтобы мы это начали уже в эти выходные. Технически мы начнем вакцинировать 23,5 тысячи граждан, которые зарегистрировались в "Дії", но по возрасту 65+", - рассказал министр.

По его словам, в Киевской области сейчас осталось небольшое количество этой вакцины, а в столице "еще есть".

Вакцинация на выходных: подробности

11 мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова вакцинировать от COVID-19 в выходные дни тех, кто записан в лист ожидания на вакцинацию через приложение "Дія".

Позже премьер Денис Шмыгаль заявил, что всех желающих, кто есть в электронной очереди могут вакцинировать от коронавируса в ближайшие выходные - 15-16 мая.

Впоследствии главный санврач Виктор Ляшко уточнил, что в ближайшие выходные вакцинироваться от коронавируса в пунктах вакцинации смогут украинцы старше 65 лет, которые записались в очередь через приложение "Дія".

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Автор: Юрий Годован