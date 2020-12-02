По словам главы Минздрава, сейчас многое зависит от наших народных депутатов.

Министр здравоохранения Максим Степанов планирует проводить встречи с главами фракций Верховной Рады относительно необходимости увеличения финансирования нужд медицины в бюджете на следующий год.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ежедневном брифинге.

"Мы должны сделать все, чтобы финансирование медицины было на должном уровне. Именно за это я бьюсь и говорю. Я считаю, что сейчас многое зависит от наших народных депутатов. Я готов встречаться с каждым депутатом, показывать все наши расчеты, доказывать все цифры ... Так, я буду встречаться со всеми главами фракций для того, чтобы доказать им те цифры и расчеты, которые Минздрав готовил в своем бюджетном запросе", - сказал Степанов.

Финансирование медицины

27 ноября Кабинет министров передал в Верховную Раду проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", который будет рассмотрен парламентом во втором чтении.

28 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не поддержало инициированное Минздравом увеличение расходов на медицину в проекте госбюджета-2021.

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Автор: Леся Лещенко