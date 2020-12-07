Он отметил, что правительство стремится получить вакцину в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Украина находится на финальной стадии переговоров по срокам поставки вакцины от COVID-19.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что правительство стремится получить вакцину в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

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"Сейчас мы проходим дополнительные консультации, в частности с народными депутатами. Потому что, кроме средств на вакцинацию, нужны средства на зарплаты врачам и медработникам. И это не менее важно, чем вопрос вакцинации, поскольку это наша с вами безопасность. Мы уже несколько месяцев ведем упорную работу. На прошлой неделе я подписал документы для глобальной инициативы COVAX для получения вакцины, которую мы пытаемся получить в конце первого – начале второго квартала, чтобы начать масштабную вакцинацию. Мы находимся на финальной стадии переговоров по срокам", — сказал он.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

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Автор: Андрей Василюк