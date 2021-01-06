По словам главы Минздрава, ни одна вакцина от коронавируса еще не поставлялась в страну законно.

Министр здравоохранения Украины прокомментировал информацию СМИ о том, что на базе одной из киевских клиник проводят подпольную вакцинацию от коронавируса для чиновников, бизнесменов и политиков.

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Как сообщает «Страна», в общении с журналистами министр отметил, что еще за несколько дней до публикации информации слышал о появлении в Украине вакцины, ввезенной нелегально.

"Я слышал об этом 4-5 января, еще до того, как вы опубликовали материал. Но без подробностей. Мне лично вакцинироваться не предлагали. Думаю, последствия были бы серьезными, поэтому, наверное, не решились",- рассказал глава МЗ.

По его словам, вакцина могла попасть в Украину только контрабандным путем.

"Если мы говорим о том, что у нас в стране появилась вакцина, она могла попасть сюда только контрабандным путем. Официально ни одна вакцина от ковида, ни от одного производителя, в Украину не поступала и не зарегистрирована", – заключил министр здравоохранения.

Подпольная вакцинация от коронавируса в Украине

Ранее СМИ сообщили, что некоторые нардепы и чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации депутатов препаратами неизвестного происхождения.

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Автор: Дмитрий Захаров