Министр также напомнил, когда заканчиваются ограничения карантина выходного дня.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае введения в Украине полного локдауна общественность будет уведомлена о нем заранее.

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Такое заявление он сделал в эфире канала «112 Украина».

"Я думаю, за неделю, за 10 дней это точно надо делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать. Так же, как о карантине выходного дня, до внедрения его на заседании правительства в среду за неделю до этого мы начали говорить, что у нас есть такая инициатива и что мы хотим ее внедрить, с чем это связано и что мы хотим сделать", - отметил министр.

Степанов также напомнил, что согласно постановлению Кабмина о введении на территории Украины карантина выходного дня, выходные 28-29 ноября - последние дни, когда действуют карантинные ограничения.

Напомним, Верховная Рада приняла постановление о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению. Правительство обязали за 7 дней до начала действия карантинных запретов информировать об этом граждан.

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Автор: Дмитрий Захаров