Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае введения в Украине полного локдауна общественность будет уведомлена о нем заранее.
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Такое заявление он сделал в эфире канала «112 Украина».
"Я думаю, за неделю, за 10 дней это точно надо делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать. Так же, как о карантине выходного дня, до внедрения его на заседании правительства в среду за неделю до этого мы начали говорить, что у нас есть такая инициатива и что мы хотим ее внедрить, с чем это связано и что мы хотим сделать", - отметил министр.
Степанов также напомнил, что согласно постановлению Кабмина о введении на территории Украины карантина выходного дня, выходные 28-29 ноября - последние дни, когда действуют карантинные ограничения.
Напомним, Верховная Рада приняла постановление о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению. Правительство обязали за 7 дней до начала действия карантинных запретов информировать об этом граждан.
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Будет ли локдаун в Украине
- В Украине зафиксировано "рекордное" суточное количество новых инфицированных коронавирусом - более 15 тысяч человек.
- Аваков заявил о необходимости ввести в стране радикальный локдаун на три-четыре недели. По его словам, жестки меры нужно вводить как можно быстрее.
- Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что для эффективного результата локдаун в Украине необходимо вводить минимум на три недели. Она добавила, что система здравоохранения Украины уже трещит, хотя пока и выдерживает нагрузку.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится к введению локдауна на новогодние праздники.
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