По данным Минздрава, в Украине более 1 млн человек имеют онкологические заболевания, ежегодно от этих болезней умирают до 80 тыс. человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк сообщила во время брифинга.

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"На сегодняшний день стратегия подписана министром здравоохранения, она направлена ​​в центральные органы исполнительной власти для рассмотрения и на общественное обсуждение", - сказала Садовьяк.

По ее словам, в 2021 году планируется реализовать определенный план действий по этой стратегии. В частности, планируется обновить действующие стандарты лечения онкозаболеваний.

Онкологические заболевания в Украине: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 21 января Степанов сообщил, что Минздрав разработал Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года. По его словам, при разработке стратегии были учтены рекомендации миссии ВОЗ и МАГАТЭ. К созданию стратегии также были привлечены пациентские организации. Отдельными целями стратегии являются реабилитация и паллиативная помощь.

По данным Минздрава, в Украине более 1 млн человек имеют онкологические заболевания, ежегодно от этих болезней умирают до 80 тыс. человек.

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Автор: Леся Лещенко