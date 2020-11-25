Минздрав уменьшил срок пребывания пациента с коронавирусной болезнью в стационаре.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на лечение одного пациента с COVID-19 в больнице государство тратит от 13 до 45 тыс. грн.

Об этом он сообщил в программе "Зе Интервьюер" на YouTube.

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"То, что мы платим нашим больницам, – от 13 до 45 тысяч за лечение одного больного в зависимости от его состояния – или он в обычной палате находится, или в реанимации. В то же время мы фиксируем, когда начинают абсолютно безосновательно писать какие-то списки людям идти и покупать какие-то лекарственные средства. Это недопустимая вещь", - заявил министр.

Также, по словам Степанова, Минздрав уменьшил срок пребывания пациента с коронавирусной болезнью в стационаре.

«Сейчас мы уменьшили срок пребывания пациента с COVID-19 в больнице – УНИАН) – это, в среднем, 11 дней, было 13. Что у нас происходило? Много людей, когда появился COVID-19, – они сразу начинают очень сильно волноваться и очень хотят в больницу, есть доверие к врачам, и они считают, что когда находятся в больнице, то они более защищены», - отметил он.

Он также пояснил, при каких условиях пациентов выписывают из больниц.

"Когда человек находится в больнице, ему уже оказана помощь, и он не нуждается в кислородной терапии, но он ждет отрицательный ПЦР-тест. Этот человек уже не имеет оснований для пребывания в больнице... Если сатурация (уровень насыщенности кислородом крови) больше 94-95%, то ему уже нечего (в больнице – УНИАН) делать. Кроме того, это опасно для самого человека, потому что в больнице есть внутренняя больничная инфекция... поэтому мы уже потом такого человека выписываем из больницы под надзор семейного врача», - добавил министр.

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 тыс. 882 новых случая COVID-19, умерли 229 человек.

За все время пандемии на COVID-19 заболели 661 тыс. 858 человек; умерли 11 тыс. 492.

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Автор: Андрей Василюк