Министерство здравоохранения Украины разработало Национальный план внедрения вакцины от COVID-19 и проведения массовой иммунизации. Ожидается, что он будет утвержден до конца текущей недели.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.

"Мы должны утвердить такой документ, чтобы убрать любые манипуляции относительно того, что Украина не готова к вакцинации. Мы просчитали каждый шаг в наших дальнейших действиях, чтобы у всех граждан был доступ к вакцине, а вакцинация проходила согласно плану, который мы разработали", - отметил глава Минздрава.

Максим Степанов отметил, что доступ к вакцинации должны иметь все граждане Украины. В то же время в первую очередь в ней нуждаются около 21 млн украинцев, которые относятся к группам риска. Национальный план предусматривает, что в первую очередь прививки будут проводиться медицинским работникам, военнослужащим ВСУ, которые принимают участие в ООС, работникам социальной сферы, лицам, которые находятся в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки (интернатах, домах для лиц преклонного возраста и тому подобное), персонала учреждений по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки (интернатов, домов ребенка, домов для лиц преклонного возраста и тому подобное).

Согласно Национальному плану внедрения вакцины от COVID-19, прививки будут проводиться в кабинетах прививок, мобильными бригадами иммунизации и с участием семейных врачей. Не исключается создание временных центров вакцинации.

Министр уточнил, что план вакцинации будет динамичным и в процессе его реализации возможны дополнения.

Что касается финансирования вакцинации, то Максим Степанов отметил, что для вакцинации населения от COVID-19 необходимо 15,1 млрд грн. Но пока в бюджете 2021 года заложено 2,6 млрд грн. Поэтому сейчас в экстренном порядке Минздрав ищет пути получения средств на приобретение вакцин от коронавирусной болезни.

"Общая сумма, которую нам удастся аккумулировать на приобретение вакцин - до 2,3 миллиардов гривен. Это решение уже поддержало правительство", - добавил глава Минздрава.

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Автор: УНИАН