Всего за эти полтора года от COVID-19 умерли более 50 тыс. украинцев.

За полтора года пандемии коронавирусной болезни умерли 877 медицинских работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время открытия памятника медикам, погибшим во время пандемии COVID-19, выполняя профессиональные обязанности.

"Более чем полтора года страна борется с коронавирусной болезнью. За эти полтора года мы потеряли более 50 тыс. украинцев. К сожалению, среди этих украинцев и 877 медицинских работников. 877 героев, погибших при спасении других от коронавирусной болезни", - сказал он.

Коронавирус в Украине: свежие данные

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко