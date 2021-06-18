За полтора года пандемии коронавирусной болезни умерли 877 медицинских работников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время открытия памятника медикам, погибшим во время пандемии COVID-19, выполняя профессиональные обязанности.
"Более чем полтора года страна борется с коронавирусной болезнью. За эти полтора года мы потеряли более 50 тыс. украинцев. К сожалению, среди этих украинцев и 877 медицинских работников. 877 героев, погибших при спасении других от коронавирусной болезни", - сказал он.
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте такжеВ НАН прогнозируют снижение смертности в Украине после окончания пандемии коронавирусаЗа все время пандемии в Украине заболели 2 млн 228 тыс. 192 человека. Выздоровели 2 млн 147 тыс. 972 человека. Летальных случаев зарегистрировано 51 тыс. 952.
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