В Закарпатской области после завершения реконструкции в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" сразу два приемных отделения готовы к приему пациентов. Отделения были обновлены в Мукачевской и Воловецкий центральных районных больницах. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает председатель Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков.

В Мукачевской ЦРБ для размещения приемного отделения был реконструирован первый этаж хирургического отделения больницы. Здесь были выполнены работы по заливке ленточного фундамента, демонтированы перегородки коридора к отделению и проведены отделочные работы.

Также была обустроена крыша на павильоне для заезда автомобилей, выполнены монтажные работы по подключению тепловой завесы и системы кондиционирования и вентиляции.

В рамках "Большой стройки" за средства государственного бюджета обновленное приемное отделение Мукачевской больницы получило новый компьютерный томограф, УЗИ и современный рентген-аппарат.

Прием пациентов начался и в приемном отделении Воловецкой ЦРБ. Здесь капитальный ремонт был проведен впервые за последние 30 лет. Отделение Воловецкой больницы также было оснащено современным диагностическим оборудованием - УЗИ, цифровым стационарным рентген-аппаратом и компьютерным томографом.

По словам главы области, сегодня на Закарпатье в рамках "Большой стройки" реконструировали и модернизировали уже шесть приемных отделений.

"Главной задачей проекта и нашей команды было создание комфортных условий для работы врачей и предоставление пациентам доступа к качественным медицинским услугам", - сказал Полосков.

Напомним, всего в Украине в 2021 году должно быть реконструировано 177 приемных отделений. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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Автор: Иван Бойко